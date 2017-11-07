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Spor

Bucaspor'un puan kaybına tahammülü yok

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Amed Sportif deplasmanına çıkacak Bucaspor'un savunmasında taşlar yerinden oynayacak

07 Kasım 2017 15:48

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü Amed Sportif deplasmanına çıkacak Bucaspor\'un savunmasında taşlar yerinden oynayacak.
Sarı-lacivertlilerde geçen haftaki Tuzlaspor müsabakasında sarı kart gören stoper Uğurcan cezalı duruma düşerken, Veli ve Abdullah ise cezalarını tamamladı. Veli\'nin Amed Sportif maçında Uğurcan\'ın yerine ilk 11\'de sahaya çıkacağı belirtilirken, Abdullah\'ın da sol bekte görev yapacağı kaydedildi. Teknik Direktör Mehmet Bulut, zorlu bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, \"Tuzla galibiyetiyle çıkış yakaladık. Artık puan kaybına tahammülümüz yok\" dedi. 

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