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Spor

Bucaspor'un ilk maç kabusu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3

29 Ağustos 2018 14:52

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta pazar günü evinde Anagold 24Erzincaspor\'u konuk edecek Bucaspor, son 4 sezonda ilk hafta maçlarından galibiyet çıkaramadı. Son olarak 2013-14\'te 1. Lig\'de Kahramanmaraşspor\'u 2-1 yenerek maratona mutlu giren sarı-lacivertliler, ardından 4 ilk hafta müsabakasında yüzleri güldüremedi. 2014-15 sezonunun birinci haftasında Altınordu ile 1-1 berabere kalarak sezona start veren Fırtına, o yıl 1. Lig\'de küme düşme acısı yaşadı. 
Bucaspor 2. Lig\'de yer aldığı 2015-16\'ya deplasmanda Amed Sportif\'e 3-1 yenilerek başladı. Sarı-lacivertliler 2016-17 sezonunda da istediği başlangıcı yapamadı ve Ankara\'da Keçiörengücü\'ne 1-0\'lık skorla mağlup oldu. Bucaspor, geçen sezon yine Keçiörengücü sınavıyla lige başladı. İzmir ekibi, sahasında Başkent temsilcisine 3-2 kaybetti ve sezon sonu yine kümede tutunamadı.
Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, Erzincanspor maçına çok iyi hazırlandıklarını ve istediklerini alacaklarını söyledi.  

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