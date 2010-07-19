-BUCASPOR'UN HOLLANDA KAMPI ARNHEM (A.A) - 19.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Turkcell Süper Lig ekibi Bucaspor'un antrenmanına denenmek için kampa gelen Senegalli forvet Moustapha Dabo da katıldı. Teknik direktör Bülent Uygun idaresinde çalışmalarını sürdüren Bucaspor'da sabah çalışmasına kamp kadrosunda bulunan 23 futbolcunun yanı sıra denenmek üzere Hollanda'ya gelen Senegalli golcü Moustapha Dabo da dahil oldu. Sakatlığı devam eden Dady'nin hafif koşu yaptığı yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada sakatlanan Serkan Yanık çalışmayı tamamlayamadı. Kondisyon çalışmasıyla başlayan ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde 4'e ayrılan sarı lacivertli futbolcular iki yarı sahada maç yaptı. -HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI- Hollanda kampında 4 hazırlık maçı oynayacak Bucaspor, bütün karşılaşmalarını TSİ 20.00'de oynayacak. İlk maçını 21 Temmuz'da Hollanda Karması ile kaldığı otelin sahasında oynayacak sarı lacivertli ekip, 24 Temmuz'da Al Shabab, 27 Temmuz'da Yemen (A) Milli Takımı, 29 Temmuz'da da Hollanda 3. Ligi ekiplerinden JVC Cuuk veya Yunan ekibi Ergotelis ile karşılaşacak.