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Spor

Bucaspor'un güveni tam

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk iki haftasında 4 puan toplayıp düşme potasından uzaklaşan Bucaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor

02 Şubat 2018 14:12

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ikinci yarının ilk iki haftasında 4 puan toplayıp düşme potasından uzaklaşan Bucaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor. 
Teknik direktör Aytekin Sümbül ara transfer döneminde kadrolarından önemli futbolcuların gittiğini ancak mevcut oyuncu grubunun da başarıyı yakalayacağını söyledi. Kişiler üzerinden takımı değerlendirmenin yanlış olduğunu vurgulayan Sümbül, \"Bizim ikinci yarıda oturtmaya çalıştığımız bir sistem var. Önemli olan takım halinde hareket edebilmek. Benim için isimlerden çok takım oyununu oynayabilmek ve sisteme uymak önemli\" dedi. 
Hatayspor karşılaşmasının çok zorlu geçeceğini anlatan Sümbül, \"Hatayspor zirveyi hedefleyen bir takım. Zor bir deplasman ve bu maçta Emre Özkan ile Emre Toraman gibi tecrübeli futbolcularımız cezalı. Ancak kime şans verirsem vereyim, formanın hakkını bize teslim edecektir. Amacımız en iyi şekilde mücadelemizi sergileyip güzel bir sonuçla evimize dönmek\" diye konuştu. 
Sezonun ilk yarısında Yeni Buca Stadı\'nda oynanan müsabakayı Hatayspor 2-1 kazanmıştı. Bu maç öncesi İzmir ekibi 17 puanla 14\'üncü sırada bulunurken, 41 puana sahip Hatayspor ise 3\'üncü basamakta yer alıyor. 

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