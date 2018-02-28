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Spor

Bucaspor'un gücü zirvedekilere yetmedi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Play-Off potasında yer alan İnegölspor'u konuk edecek Bucaspor, bu sezon zirve hesapları yapan takımlardan hiç puan alamadı

28 Şubat 2018 14:31

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü Play-Off potasında yer alan İnegölspor\'u konuk edecek Bucaspor, bu sezon zirve hesapları yapan takımlardan hiç puan alamadı. Sarı-lacivertliler şu an ilk 5 sırada yer alan Menemen Belediyespor, Hatayspor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor ve İnegölspor\'a yenilerek taraftarını üzdü. Fırtına, lider Menemen Belediyespor\'a deplasmanda 5-1 kaybederken, ikinci Hatayspor\'a iki maçta da diş geçiremedi. 
Hatayspor\'a evinde 2-1\'lik skorla boyun eğen sarı-lacivertliler, dış sahadaki karşılaşmayı 4-0 kaybetti. Bucaspor, üçüncü basamaktaki Afjet Afyonspor\'a deplasmanda, dördüncü Sivas Belediyespor\'a da taraftarının önünde 1-0 yenildi. İzmir ekibi bu haftaki rakibi İnegölspor\'a yine aynı skorla mağlup oldu. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, İnegölspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi ve taraftardan destek istedi. 

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