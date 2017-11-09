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Spor

Bucaspor'un en önemli kozu İlyas

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Amed Sportif'e konuk olacak Bucaspor'un golcüsü İlyas Çakmak, yine takımının en önemli kozu olacak

09 Kasım 2017 14:23

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü Amed Sportif\'e konuk olacak Bucaspor\'un golcüsü İlyas Çakmak, yine takımının en önemli kozu olacak.
Bu sezon attığı 9 golle Bucaspor\'a hayat veren tecrübeli futbolcu, \"Tuzlaspor maçını kazanıp rahatladık. Amed Sportif zorlu bir deplasman. Ancak tük takım galibiyet için elinden geleni yapacak. Ben de yine gol atıp galibiyette rol oynamak istiyorum\" diye konuştu. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Uğurcan\'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Şenol ve Çağlayan, Amed Sportif sınavında forma giyemeyecek, Mehmet, Zafer ve Murat ise halen kadro dışı. 

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