T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'u düşme korkusu sardı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Amed Sportif'le evinde 1-1 berabere kalan Bucaspor, düşme korkusunu yaşamaya başladı

02 Nisan 2018 16:44

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta cumartesi günü Amed Sportif\'le evinde 1-1 berabere kalan Bucaspor, düşme korkusunu yaşamaya başladı. Ateş hattındaki Bodrumspor\'un Tuzlaspor\'u yenmesiyle rakibi ile arasında puan farkı kalmayan sarı-lacivertliler, son 2 sezonda olduğu gibi yine alt sıralardan kurtulamadı. Bu hafta Bodrumspor ile deplasmanda sezonun en kritik maçlarından biri oynayacak Bucaspor\'da teknik direktör Aytekin Sümbül, takımına güvendiğini söyledi. 
Özellikle iç sahada Sancaktepe ve Amed Sporif maçlarından kaybedilen puanlara çok üzüldüğünü belirten Sümbül, \"Evimizdeki avantajı kullanamadık. İki karşılaşmayı da kazanabilirdik. 4 puan kaybetmek hesapta yoktu. Ancak şartlar ne olursa olsun Bodrum deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeliyiz\" ifadelerini kullandı.
İzmir ekibi, Bodrumspor deplasmanının ardından, Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor, Kastamonu 1966 (D) ve Etimesgut Belediyespor\'la kozlarını paylaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHAKırmızı GrupAmed SportifBucasporAteşBodrumspor TuzlasporBuBodrumsporAytekin SümbülSancaktepeAmed SporifSümbülAncakBodrumAfjet Afyonspor Menemen Belediyespor KastamonuEtimesgut Belediyespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24