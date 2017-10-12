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Spor

Bucasporlu İlyas 5 takım kadar gol attı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

12 Ekim 2017 14:55

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'un golcüsü İlyas Çakmak, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Son olarak İzmir\'deki 1-0\'lık Mersin İdmanyurdu zaferinde rakip fileri sarsarak 7 maçta toplam 7 gole ulaşan tecrübeli santrfor, gruptaki 5 takım kadar gol attı. Grupta Kocaeli Birlikspor 7 kez, Etimesgut Belediyespor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor 6\'şar kez ağları havalandırırken, Tuzlaspor 4, Mersin İdmanyurdu ise 1 gol atabildi. İlyas, kariyerinde bir sezonda en fazla 12 gol kaydetti.

Gol krallığı yarışında kendisi gibi 7\'şer golü bulunan Keçiörengücü\'nden İlyas Kubilay ve Amed Sportifli Deniz Naki ile çekişen tecrübeli forvetin sezona çok iyi başladığını dile getiren Sportif Direktör Halim Karaköse, \"İlyas 29 yaşında, kariyerinin en olgun döneminde. Çok hırslı olması hepimizi mutlu ediyor. Attığı gollerin devamı gelecek. Onu keyifle izlemeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Öte yandan Teknik Direktör Mehmet Bulut, pazar günü deplasmanda eski takımı İnegölspor\'a karşı ilk sınavına çıkacak.

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