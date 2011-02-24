-BUCASPORLU ÇÖLGEÇEN'E VERİLEN CEZA KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Eskişehirsporlu Batuhan Karadeniz'e verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazı reddetti, Bucasporlu Koray Çölgeçen'e verilen 1 müsabakadan men cezasını kaldırdı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kurul üyelerinin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Eskişehirspor-Bursaspor maçının 68. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Batuhan Karadeniz'e verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itiraz reddedildi. Kararda maç görüntülerinin izlendiği belirtilirken, ''Yapılan müzakere sonucunda; PFDK tarafından Batuhan Karadeniz'e rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazın reddine, PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına'' denildi. Bucaspor-Konyaspor maçında kırmızı kart gören Bucasporlu Koray Çölgeçen'e verilen 1 resmi müsabakadan men cezası ise kaldırıldı.