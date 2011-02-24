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Spor

BUCASPORLU ÇÖLGEÇEN'E VERİLEN CEZA KALDIRILDI İSTANBUL (A.A)

24 Şubat 2011 22:58

-BUCASPORLU ÇÖLGEÇEN'E VERİLEN CEZA KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Eskişehirsporlu Batuhan Karadeniz'e verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazı reddetti, Bucasporlu Koray Çölgeçen'e verilen 1 müsabakadan men cezasını kaldırdı.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kurul üyelerinin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Eskişehirspor-Bursaspor maçının 68. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Batuhan Karadeniz'e verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itiraz reddedildi. Kararda maç görüntülerinin izlendiği belirtilirken, ''Yapılan müzakere sonucunda; PFDK tarafından Batuhan Karadeniz'e rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle verilen 3 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazın reddine, PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına'' denildi.  Bucaspor-Konyaspor maçında kırmızı kart gören Bucasporlu Koray Çölgeçen'e verilen 1 resmi müsabakadan men cezası ise kaldırıldı.

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