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Spor

Bucaspor'dan Trabzonspor'a transfer yasağı talebi İZMİR (A.A)

28 Aralık 2011 22:43

-Bucaspor'dan Trabzonspor'a transfer yasağı talebi İZMİR (A.A) - 28.12.2011 - Bucaspor Kulübü Hukuk Kurulu'nun, Trabzonspor hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ''transfer yasağı'' talebinde bulunduğu bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, kurulun daha önce Torric Jebrin'in sözleşmesini haksız feshetmesiyle ilgili olarak futbolcuya sportif ceza verilmesi için TFF'ye başvurduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Bu defa Torric Jebrin'in Trabzonspor'a transferi ile ilgili hem Trabzonspor'un 'ayartan kulüp' olarak tespit edilerek transfer yasağına tabi tutulması, hem de bu transferle ilgili futbolcuyu yanlış yönlendirmiş olması dolayısıyla Onur Beziray'ın sportif ceza alarak lisansının iptal edilmesi yönündeki başvurumuzu yaptık. Hukuk kurulumuz ayrıca; Abdulkadir Özgen'e Trabzonspor tarafından gayri resmi yollarla yapılan transfer teklifleriyle ilgili de, Trabzonspor'un Futbol Disiplin Talimatı uyarınca cezalandırılmasını talep etmiş bulunmaktadır. Türk futbolunun dördüncü büyük kulübü olduğunu, Anadolu takımlarının medarıiftiharı olduğunu her defasında dile getiren Trabzonspor'a böylesi hukuk dışı ve gayri ahlaki girişimleri yakıştıramadığımızı, Trabzonspor'un böylesi girişimlere devam etmesi durumunda ilk başta kendine, daha sonra Türk futboluna telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam edeceğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz.''

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