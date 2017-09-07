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Spor

Bucaspor'dan Boluspor'a olumsuz yanıt

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak Bucaspor'da transferin bitimine 2 gün kala hareketli saatler yaşandı

07 Eylül 2017 15:13

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak Bucaspor\'da transferin bitimine 2 gün kala hareketli saatler yaşandı.
TFF 1\'inci Lig ekibi Boluspor\'un sarı lacivertlilerin genç futbolcuları golcü Alpay ve stoper Uğurcan\'ı istediği bildirildi. Ancak Başkan Ahmet Doğan\'ın iki oyuncuyu kesinlikle satmama kararı aldıklarını söyledi. Transfer tekliflerini reddeden Doğan, \"Biz transfer yasağı ile karşı karşıyayız, kadromuzu korumak zorundayız\" dedi.
Genç futbolcuların Bucaspor\'la yola devam edeceğini belirten Doğan, \"Biz sadece futbola odaklandık. Eyüpspor karşılaşmasını kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Bizim şu an verecek futbolcumuz yok. Gençlerimiz bu sezon vitrine çıkacaklar\" diye konuştu.
Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Bucaspor\'da hazırlık kampında sağ omzundan sakatlanan orta saha Şenol ile sol arka adalesinden sakatlık yaşayan kanat oyuncusu Zafer\'in hazır olduğu bildirildi.   

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