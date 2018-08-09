Bucaspor'da yine aday yok

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor\'da 14 Ağustos Salı günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi yine adaylık krizi patlak verdi. Yaz döneminde 3\'üncü kongresini yapacak sarı-lacivertlilerde şu ana kadar hiçbir kişinin liste hazırlığı yapmadığı öğrenildi. 11 Haziran ve 16 Temmuz\'daki genel kurullarda da aynı sorunu yaşayan Bucaspor\'da İrfan Bal, kulübe kayyum atanmaması için başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Ancak ikinci kongre sonucunda taraftarın yönetime el koyduğunu açıklamasının ardından Bal istifa etmiş, yönetimi geçici olarak Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen\'e bırakmıştı. Borçlarla boğuşan ve tarihinin en zor günlerini yaşayan Bucaspor\'da aday çıkmaması halinde mevcut idarecilerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Ülgen\'in ise yola devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.