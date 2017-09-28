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Spor

Bucaspor'da Yıldırım'ın tahtı sallanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

28 Eylül 2017 15:59

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Tokatspor ile 0-0 berabere kalıp 5 haftada 10 puan kaybeden Bucaspor\'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım\'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Sezon başında büyük umutlarla sarı-lacivertlilerin başına geçen Yıldırım yönetimindeki Bucaspor yalnızca 1 galibiyet elde ederken, oynanan futbol da büyük hayal kırıklığına neden oldu. Lige İlk 5 parolasıyla başlamasına rağmen özellikle Yeni Buca Stadı\'nda galibiyet göremeyen Fırtına\'da pazar günü Sarıyer ile deplasmanda oynanacak maçta kötü bir skor alınırsa Ahmet Yıldırım\'la yolların ayrılacağı ifade edildi. 

Ahmet Yıldırım\'ın yanı sıra bazı futbolcuların da süresiz olarak kadro dışı kalacağı vurgulandı. Sportif Direktör Halim Karaköse, istenilen seviyeye gelemediklerini söyledi. Şu an için teknik ekipten ve futbolcu grubundan kimseye yaptırım uygulanmayacağını anlatan Karaköse, \"Sarıyer karşılaşmasını dönüm noktası olarak değerlendiriyorduz. Umuyorum pazar günü her şeye sünger çekeriz. Alacağımız bir galibiyet tüm kara bulutları dağıtacak. Ben olumsuz düşünmek istemiyorum. Sarıyer\'i yenip yolumuza devam etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı. 

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