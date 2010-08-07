-BUCASPOR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ BOLU (A.A) - 08.07.2010 - Bucaspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 9 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını bildirdi. Gerede Green Park'ta kampa giren Bucapor, yoğun tempoyla yeni sezona hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Kondisyon ağırlıklı çalışma yapan takım, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Yeni sezona günde çift idmanla hazırlanan Bucaspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ''Sezon öncesi hazırlık kampında, takımımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Transferde bununla birlikte devam ediyor. Orhan Ak'la görüşüyoruz. Görüştüğümüz 3-4 tane futbolcu kardeşimiz daha var. Dolayısı ile en yakın zamanda hem takım kurgusunu tamamlamak hem de iyi bir takım olabilmek adına hazırlık maçlarına hazırlanıp lige en iyi şekilde girmek istiyoruz'' diye konuştu. Daha Önce Bucaspor'un resmi internet sitesinde revizyona gideceğini duyurduğunu da hatırlatan Uygun, ''Revizyon çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda 9 arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. 5-6 arkadaşımızla da yollarımızı ayırabiliriz. Bu futbolun doğasında var. Hem kadroyu azaltmak, hem de yeni olan bir takımın eksik yönlerini tamamlamak adına bu tür transferler yapıp tam anlamıyla bir takım oluşturacağız'' ifadelerini kullandı.