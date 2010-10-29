-BUCASPOR'DA TOMAS KADRO DIŞI İZMİR (A.A) - 29.10.2010 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bucaspor'da, Hırvat futbolcu Stjepan Tomas'ın kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Kulüp basın sözcüsü Timur Yaykıran, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, sakatlığı nedeniyle Konyaspor ile çarşamba günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosuna alınmayan Tomas'ın, teknik heyetin izni olmadan İstanbul'a gittiğinin belirlendiğini ifade etti. Antrenmanlara çıkmayan Hırvat oyuncunun, dün akşam üzeri tesislere geldiğini belirten Yaykıran, ''Bu hareketi nedeniyle kendisine Eskişehirspor ve Sivasspor maçı primlerinin ödenmemesi üzerine, disiplinsiz davranışlarda bulunan Tomas, tesisleri terk etmiştir. Teknik Direktörümüz Samet Aybaba, yaşanan bu gelişmeler üzerine yönetimimize rapor vererek, Tomas'ın kadro dışı bırakılmasını istemiştir. Yönetim kurulumuz yaptığı değerlendirme sonucunda Hırvat oyuncuyu süresiz kadro dışı bırakma kararı almıştır'' dedi. Geçen yıl Gaziantepspor'da forma giyen Tomas, ligde Bucaspor formasıyla 8'i ilk 11 olmak üzere 9 maçta 723 dakika mücadele etti.