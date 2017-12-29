T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da teknik direktör Sümbül ikinci yarıdan umutlu

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk devresini 13 puanla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilerek seneyi mutsuz kapatan Bucaspor'da Teknik Direktör Aytekin Sümbül, iki

29 Aralık 2017 14:09

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ligin ilk devresini 13 puanla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise deplasmanda Galatasaray\'a 3-0 yenilerek seneyi mutsuz kapatan Bucaspor\'da Teknik Direktör Aytekin Sümbül, ikinci yarıya iddialı hazırlanacaklarını söyledi. Mutlaka Antalya\'da kamp yapmak istediklerini belirten genç teknik adam, \"Futbolcularımın potansiyelini iyi biliyorum. Oyuncu grubumuz başarıyı yakalayabilecek kapasitede. Devre arasını çok iyi geçirmeliyiz. Özellikle Antalya kampı bizim için çok önemli. En iyi şekilde hazırlanıp, ikinci devrede özlenen Bucaspor\'u taraftarımızın önüne koyacağız\" açıklamasını yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupZiraat Türkiye KupasıGalatasarayBucaspor Teknik Direktör Aytekin SümbülMutlaka AntalyaOyuncuDevreAntalyaEnBucaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24