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Spor

Bucaspor'da Şenol ile yollar ayrılıyor

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da omzundaki sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Şenol Akın ile yolların ayrılacağı öğrenildi

08 Kasım 2017 18:31

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'da omzundaki sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Şenol Akın ile yolların ayrılacağı öğrenildi. İzmir ekibinde ikinci yılını geçiren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile görüşme yapmaya hazırlanan Başkan Ahmet Doğan\'ın hafta içinde sözleşmeyi feshedeceği belirtildi. Sezon öncesi Bolu\'da yapılan hazırlık kampında sağ omzundan sakatlanan tecrübeli futbolcu tedavisi sonuç vermeyince bıçak altına yatma kararı aldı. Şenol bu sezon sadece kupada Pendikspor karşısında forma giydi. Amed Sportif deplasmanı öncesi Fırtına\'da stoper Uğurcan cezalı, Zafer, Murat Akyüz ve Mehmet İncebacak ise kadro dışı.

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