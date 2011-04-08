-BUCASPOR'DA SAMET AYBABA DÖNEMİ BİTTİ İZMİR (A.A) - 08.04.2011 - Bucaspor'da görevden ayrılan teknik direktör Samet Aybaba, ''Biz tam şehrin dinamiklerini harekete geçireceğiz derken önümüze hakem faciaları çıktı'' dedi. Bucaspor Kulübü Başkanı Şeref Üstündağ'ın, yollarını ayırma konusunda anlaştıklarını bildirmesinden sonra da takımın başında antrenmana çıkmaya devam eden Aybaba, bu sabah Seyit Mehmet Özkan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek, görevini bıraktığını açıkladı. Aybaba, Bucaspor'da 6 ay görev yaptıklarını, takımı zor koşullarda bir araya getirip, ligde tutunmak için çalıştıklarını kaydetti. Göreve geldikten sonra İzmir'den birtakım destekleri arkalarına almayı düşündüklerini, ancak bunda başarılı olamadıklarını ifade eden Aybaba, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Devre arasında yapacağımız takviyelerle Bucaspor'u rahatlıkla ligde tutarız diye düşündük. Ancak devre arasında transfer için destek göremedik. Yabancı oyuncularla ilgili sıkıntılar devam etti. Bir tek yabancı oyuncu Leko'yla oynadık. Bırakın yabancı oyuncuların kalitesini yükseltme, takım içi disiplinle ilgili sorunları önleyemediğimiz için oyuncuları tasfiye ettik. Bu süreçte genç arkadaşların önünü açtık. 7 tane genç oyuncuyu bu takımın içinde tuttuk.'' Aybaba, genç futbolcuların zaman içinde daha büyük işler yapacağını belirterek, ''Taraftardan büyük destek aldık. Ben bu kadar beklentisiz bir şekilde takımın destekleyen taraftarı 8-10 senedir görmedim. Bize başkanımız bir kaç yöneticiyle destek verdi'' dedi. Takım olarak kapasitelerinin belli olduğunu kaydeden Aybaba, şöyle devam etti: ''Futbolcu arkadaşlarım performanslarının üstünde mücadele gösterdiler. Tüm Türkiye'ye kısıtlı imkanlarla ne kadar iyi futbol oynanabileceğini gösterdiler. Bu organizasyonun devam etmesi halinde Bucaspor, önümüzdeki yıllarda yine bu ligde olacaktır. Ligde tutunmayla ilgili 5-6 kişi dışında manevi destek göremedik. Ligde kalmak için bir şehrin harekete geçmesi lazım. Biz tam şehrin dinamiklerini harekete geçireceğiz derken önümüze hakem faciaları çıktı. Çıkış yakalayan takımızda düşüş oldu.'' Aybaba, hakem atamalarıyla ilgili ise ''İçimizi inciten tayinler oldu. Camia ve şehir olarak tepki gösteremedik. Bu takımı ligde tutalım diye mücadele ederken, bizim dışımızda gelişen olaylara karşı özverili bir destek alamadık'' dedi. Ligde kalan 7 maç olduğunu kaydeden Aybaba, ''Futbol bu, Bucaspor'un kümede kalma ihtimali var. Her maçı kazanıp, ondan sonra bakacağız diye düşünmek lazım. Futbolculara bu heyecanı aşılamak lazım'' diye konuştu.