-BUCASPOR'DA SAĞLIK EKİBİ İSTİFA ETTİ İZMİR (A.A) - 02.10.2010 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bucaspor'un 9 kişiden oluşan sağlık ekibi istifa etti. Kulüp Başkanı Şeref Üstündağ, Doç. Dr. Metin Ergün başkanlığındaki 9 kişilik ekibin istifasının yönetim kurulu toplantısında ele alınacağını, toplantının ardından gerekli açıklamaların yapılacağını kaydetti. Bucaspor'da Doç. Dr. Ergün dışında Dr. Mesut Nalçakan, fizyoterapistler Ali Suluova ile Ertuğrul Kağan Kurt, masörler Zafer Emres, Mehmet Olgun, Ferit Kemal Şenaydın, Cihan Kayalar ve İbrahim Poligon'un istifa ettiği bildirildi. Sarı lacivertli ekipte görevlerinden ayrılan sağlık ekibinin halen sakatlıkları bulunan futbolcuların tedavi sürecine destek olacakları öğrenildi.