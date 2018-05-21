Bucaspor'da oyuncular TFF'ye başvuruyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Yeni sezonda TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele edecek Bucaspor\'da kaleci Hüseyin, sol bek Abdullah ve kanat oyuncusu İbrahim\'in ardından 2 futbolcu daha alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle kulübe ihtarname çekti. Sarı-lacivertlilerde ay sonunda sözleşmeleri sona erecek sağ bek Sancar ile stoper Ömer, Futbol Federasyonu\'nun yolunu tuttu. Mevcut oyunculara 2.5 milyon TL borcu bulunan Bucaspor, hem kadrosunun dağılması hem de yeni cezalarla karşı karşıya geldi.

Borçları yüzünden halen transfer yasağını kaldırımayan İzmir ekibi, yeni sezon öncesi iyice zor duruma düştü. Biriken borçlar yüzünden eski oyuncularına da ödeme yapamayan Bucaspor\'da yeni gelecek yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Başkan Ahmet Doğan\'ın istifanın ardından 4-11 Haziran\'dan yapılacak genel kurul öncesi başkan adayı henüz çıkmazken, birçok ismin daha Federasyon\'un yolunu tutacağı öğrenildi.