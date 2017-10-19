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Spor

Bucaspor'da Mehmet İncebacak klasiği

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak İnegölspor'a 1-0 mağlup olan ve alt sıralara gerileyen Bucaspor'da kanat oyuncusu Zafer Çevik ve sağ bek Murat Akyüz'le birlikte süresiz kadro dışı kalan orta saha Mehmet İncebacak, kariyeri

19 Ekim 2017 14:21

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son olarak İnegölspor\'a 1-0 mağlup olan ve alt sıralara gerileyen Bucaspor\'da kanat oyuncusu Zafer Çevik ve sağ bek Murat Akyüz\'le birlikte süresiz kadro dışı kalan orta saha Mehmet İncebacak, kariyerinde 5\'inci kez bu kaderi yaşadı.
Buca Futbol Akademisi\'nde eğitim gördükten sonra 2010 yılında profesyonelliğe adım atan 26 yaşındaki futbolcu, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da çeşitli nedenlerden ötürü kadro dışı bırakıldı.
Her defasında affedilip yeniden A takıma dönen deneyimli futbolcu, bu hafta bir kez daha takımdan soyutlandı. Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek Mehmet İncebacak\'ın tekrar takıma dönüp dönmeyeceğini yönetim belirleyecek. Başkan Ahmet Doğan takımdaki herkesin canını dişine takıp mücadele etmesi gerektiğini belirterek, \"Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Sivas Belediyespor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçeceğiz. Tüm futbolcular formanın hakkını vermeli\" diye konuştu. 

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