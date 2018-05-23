T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da mali kriz adayları korkuttu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'e düşen Bucaspor'da 4-11 Haziran'da gerçekleşecek genel kurulda başkanlığa aday olacakları iddia edilen isimlerin mali sıkıntılar nedeniyle geri adım attığı öğrenildi

23 Mayıs 2018 15:08

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'e düşen Bucaspor\'da 4-11 Haziran\'da gerçekleşecek genel kurulda başkanlığa aday olacakları iddia edilen isimlerin mali sıkıntılar nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Başkan Ahmet Doğan\'ın istifasının ardından kulislerde adaylık için adı geçen Şeref Üstündağ, Çetin Kayışlı ve Aybar Uygur\'un 35 milyon TL\'ye yakın borç yüzünden göreve gelmeye sıcak bakmadıkları bildirildi. Şu ana kadar başkan adayı bulamayan sarı-lacivertlilerde Ahmet Doğan, kulübe kayyum atanmaması için yeniden koltuğa oturabileceğini açıklamıştı. Yaklaşık 5 milyon TL borç nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan Bucaspor\'un mevcut takıma da 2.5 milyon TL civarında borçlu olduğu ifade edildi. Buca\'da 6 oyuncu ise alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çekti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHABucasporHaziranBaşkan Ahmet DoğanKayışlıAybar UygurTLAhmet DoğanYaklaşıkBucaFutbol Federasyonu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24