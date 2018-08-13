Bucaspor'da kongre günü 

İZMİR,(DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'de maddi ve idari krizlerle sarsılan Bucaspor, yarın yaz döneminde üçüncü kez olağanüstü genel kurula gidecek. Sürpriz şekilde göreve talip olan iş adamı Cihan Aktaş\'ın tek liste ile gireceği kongre saat 19.00\'da Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilecek. Fırtına\'da 11 Haziran ve 16 Temmuz\'daki seçimlerde İrfan Bay başkanlığa seçilmişti. Ancak taraftarların kulüp binasını basıp yönetime el koyduğunu açıklamasının ardından Bal ve yönetimi istifa etmişti.

Son kongre sonrası sıkıntılı dönemde geçici olara kulübü yöneten Gençlik Geliştirme Derneği Başkanı İbrahim Ülgen, gemiyi limana hasarsız yanaştırdıklarını söyledi. İbrahim Ülgen yaptığı açıklamada, \"Cihan Aktaş başkanlığa adaylığını açıkladı, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Görevi üstlendiğimiz süre boyunca bana destek olan Bucaspor Akademi yönetim kuruluna, antrenörlerimize, kulüp personelimize ve taftarımıza teşekkür ederim\" diye konuştu.