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Spor

Bucaspor'da Hüseyin ile yollar ayrıldı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - GELECEK sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da yaşanan ekonomik kriz takıma yansımaya başladı

31 Mayıs 2018 15:45

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - GELECEK sezon 3\'üncü Lig\'de mücadele edecek Bucaspor\'da yaşanan ekonomik kriz takıma yansımaya başladı. Sarı-lacivertlilerde alacakları için futbolcular bir bir Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) yolunu tutarken, kaleci Hüseyin Koç\'la yollar ayrıldı. Buca Futbol Akademisi\'nde eğitim görüp sarı-lacivertlilerde profesyonelliğe imza atan 19 yaşındaki eldiven sözleşmesini feshetti. Geçen sezon ligde 32, Türkiye Kupası\'nda da 4 maça çıkan Hüseyin istikrarlı bir performans sergiledi. Bucaspor\'da Hüseyin\'in yanı sıra Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre Özkan, Abdullah, Sancar ve Deniz alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle TFF yoluyla kulübe ihtarname çekmişti. 

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