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Spor

Bucaspor'da hedef 9 puan

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 yenilerek düşme potasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile arasında sadece 2 puan fark kalan Bucaspor'da teknik direktör Aytekin Sümbül rotayı belirledi

27 Mart 2018 14:25

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Tuzlaspor\'a 2-1 yenilerek düşme potasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile arasında sadece 2 puan fark kalan Bucaspor\'da teknik direktör Aytekin Sümbül rotayı belirledi. 
Ligde 6 maçlarının kaldığını hatırlatan Sümbül, \"Bu periyotta toplayacağımız en az 9 puan bizi ligde tutar\" dedi. 
Bu hafta iç sahada oynanacak Amed Sportif karşılaşmasını mutlak kazanmaları gerektiğini belirten Sümbül, \"Alt sıralardaki en önemli rakiplerimiz Bodrumspor ve Tuzlaspor birbirleriyle karşılaşacak. O nedenle Amed Sportif maçını kayıpsız geçmeliyiz. Ertesi hafta ise Bodrum deplasmanına gideceğiz. Buradan alacağımız 1 puan bile bize büyük avantaj sağlar\" diye konuştu. 
Hazırlıklarını sürdüren Bucaspor\'da Tuzlaspor mücadelesinde sarı kart gören Emre Toraman cezalı duruma düştü. 
 

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