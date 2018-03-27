Bucaspor'da hedef 9 puan

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Tuzlaspor\'a 2-1 yenilerek düşme potasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile arasında sadece 2 puan fark kalan Bucaspor\'da teknik direktör Aytekin Sümbül rotayı belirledi.

Ligde 6 maçlarının kaldığını hatırlatan Sümbül, \"Bu periyotta toplayacağımız en az 9 puan bizi ligde tutar\" dedi.

Bu hafta iç sahada oynanacak Amed Sportif karşılaşmasını mutlak kazanmaları gerektiğini belirten Sümbül, \"Alt sıralardaki en önemli rakiplerimiz Bodrumspor ve Tuzlaspor birbirleriyle karşılaşacak. O nedenle Amed Sportif maçını kayıpsız geçmeliyiz. Ertesi hafta ise Bodrum deplasmanına gideceğiz. Buradan alacağımız 1 puan bile bize büyük avantaj sağlar\" diye konuştu.

Hazırlıklarını sürdüren Bucaspor\'da Tuzlaspor mücadelesinde sarı kart gören Emre Toraman cezalı duruma düştü.

