Bucaspor'da gözler Hasan ve Alpay'da

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü zirve mücadelesi veren Menemen Belediyespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Bucaspor\'da kart cezalıları golcüler İlyas ve Burak\'ın yerine Alpay ile Hasan görev yapacak. Teknik Direktör Mehmet Bulut\'un altyapıdan yetişen iki futbolcuyu tüm hafta boyunca en iyi şekilde motive ettiği belirtilirken, teknik direktör Mehmet Bulut ise, \"İlyas ve Burak önemli eksikler, ancak diğer golcülerimize de güvenim tam\" dedi. Bu sezon ligde 9 maça çıkan Alpay ağları 1 kez sarsarken, 8 maçta görev yapan Hasan ise henüz golle tanışamadı. Bucaspor\'da sakatlığı süren sol bek Emre Özman\'ın da Menemen Belediyespor karşılaşmasında görev alamayacağı bildirildi.