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Spor

Bucaspor'da gençler kalıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

05 Ocak 2018 14:26

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor\'da transferin gözdesi haline gelen gençlere yönetimden vize çıkmadı. Birçok Süper Lig kulübünün peşinden koştuğu Uğurcan, Saruhan ve Atakan\'ın devre arasında satılmaması kararlaştırıldı.
Yönetim kurulu toplantısında gündeme getirilen genç oyunculara ikinci yarıda ihtiyaç duyulacağı fikri ağır bastı. Başkan Ahmet Doğan toplantıda, \"Zaten transfer yasağımız var. Kadromuz kısıtlı. Genç futbolcularımız formamızı giymeye devam edecek. Sezon sonunda elbette hem kulübün hem de futbolcularımızın menfaatleri doğrultusunda teklifler değerlendirilir\" mesajı verdi.
Antalya\'da devre arası kampına giren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aytekin Sümbül de 3 gençten sadece futbola odaklanmalarını istedi. 

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