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Spor

Bucaspor'da Emin 1 hafta yok

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 yenip kara bulutları dağıtan Bucaspor'da bu maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Emin Aladağ'ın 1 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi

12 Eylül 2017 16:16

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta Eyüpspor\'u deplasmanda 4-1 yenip kara bulutları dağıtan Bucaspor\'da bu maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Emin Aladağ\'ın 1 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sportif Direktör Halim Karaköse, tecrübeli futbolcunun 36\'ıncı dakikada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemediğini hatırlatarak, \"Çekilen MR\'da kırık ya da bağlarda yırtığa rastlanmadı ama ödem tespit edildi. Emin cumartesi günü iç sahada oynanacak Hatayspor maçında görev alamayacak\" dedi. Halim Karaköse, Hatayspor maçını da kazanacaklarını iddia ederken de şunları söyledi:
\"Eyüpspor karşılaşması özgüvenimizin yerine gelmesi bakımından çok önemliydi. Şimdi seri yakalayıp bir an önce ilk 5 sıraya adımızı yazdırmak istiyoruz. En iyi şekilde karşılaşmaya hazırlanacağız. Taraftarımızından destek bekliyoruz.\"

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