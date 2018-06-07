Bucaspor'da Doğan'dan taraftara cevap 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor\'un Başkanı Ahmet Doğan, Taraftar Derneği Başkanı Mehmet Aydın\'ın kendisi ve yönetimi hakkındaki iddialarına cevap verdi. Taraftarların, kulüpte yöneticiler tarafından vurgun ve soygun yapıldığı iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne yaptığı şikayeti değerlendiren Doğan, \"Son zamanlarda sosyal medya üzerinden şahsıma, yöneticilerimize ve camiamıza zarar vermek amacıyla kitleleri yanlış yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır\" dedi.

Ahmet Doğan, \"Bizler bugüne kadar sustuysak, camiamıza ve kulübümüze zarar gelmemesini istediğimizdendir. Bu haberleri yapanlarla ilgili savcılığa başvuracağımızın bilinmesini isterim. Yapmış oldukları ithamları kanıtlamaya davet ediyorum. Savcılık nezninde araştırılma yapılmasını ve varsa suçlular cezelandırılmasını talep edeceğim. 11 Haziran\'da gerçekleşecek genel kurulda kendi dönemimize ait tüm gelir ve giderlerin fotokopilerini delege üyelerimizle ve camiamızla paylaşacağım. Gereken açıklamayı kongrede yapacağım\" ifadelerini kullandı.