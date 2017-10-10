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Spor

Bucaspor'da Bulut imzayı attı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

10 Ekim 2017 15:58

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'da yönetimin geçen hafta anlaşma sağladığı Teknik Direktör Mehmet Bulut, sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkan Ahmet Doğan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen deneyimli teknik adam, \"Bucaspor geçmişten gelen borçlar, transfer yasağı, 3 puanının silinmesi nedeniyle çok büyük olumsuzluklar yaşıyor. Bu durumdan bir an önce çıkmak lazım. Mersin İdmanyurdu galibiyeti kriz döneminde herkese iyi geldi. İstikrarlı giderek 2-3 haftalık galibiyet serisi almamız gerekir\" dedi.

Takımdaki oyunculara tek tek bakıldığında tecrübeli futbolculara ve yetenekli gençlerle mücadele ettiklerini dile getiren Teknik Direktör Bulut, \"Altyapı avantajımızı değerlendirmek için çalışacağız. Böyle gençlere sahip olmak bizim için bir şans. Onları ortaya çıkaracağız. Çıkışa geçeceğimize inanıyorum, güzel günler bizi bekliyor\" diye konuştu. Geniş bir kadroya sahip olduklarını anlatan Mehmet Bulut, \"Takımdaki birçok futbolcuyu tanıyorum. Üstümüzdeki gerginliği atıp özgüven kazandığımızda tırmanışa geçeceğiz. Bu kulüp tesisleriyle, altyapısıyla daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor\" şeklinde konuştu.

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