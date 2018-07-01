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Spor

Bucaspor'da Bektur sesleri

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor'da 9-16 Temmuz'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi eski başkanlardan Mehmet Bektur'un başkanlığa aday olmayı düşündüğü öğrenildi

01 Temmuz 2018 18:52

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor\'da 9-16 Temmuz\'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi eski başkanlardan Mehmet Bektur\'un başkanlığa aday olmayı düşündüğü öğrenildi. 
İzmir temsilcisinin Süper Lig\'de mücadele ettiği dönemde başkanlık görevini üstlenen ancak sonraki yıllarda kulüpten uzaklaşan Mehmet Bektur\'un yönetimden borç tablosunu istediği belirtildi. İzmir\'de özel hastaneleri olan Dr. Mehmet Bektur, istediği şartların oluşması halinde yeniden başkan olmak için adaylığını açıklayacak. Bucaspor\'un toplam borcunun 33 milyon TL olduğu, Bektur\'un kulübün kurtuluşu için şirketleşme formülünü gündeme getireceği ileri sürüldü.
 

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