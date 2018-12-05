Bucaspor'da başkan Aktaş istifa etti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'inci Lig 3\'üncü Grup\'ta cumartesi günü sahasında Turgutluspor\'la karşılaşacak Bucaspor\'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde 14 Ağustos\'taki olağanüstü kongrede başkanlık koltuğuna oturan Cihan Aktaş daha sezonun yarısı bitmeden istifa etti.

Maddi sorunlarla tek başına mücadele edemeyeceğini belirten Aktaş, destek göremediğini ve görevini bıraktığını açıkladı. Bucaspor resmi hesabından yazılı açıklamayla istifasını bildiren Cihan Aktaş camiadan kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Taraftarı olduğu kulübe hizmet etmek amacıyla kimsenin talip olmadığı bir dönemde ateşten gömleği giydiğini anlatan Cihan Aktaş, açıklamasında, \"Göreve geldiğimiz günden beri kulübümüzün adeta yok edilen mali, idari ve teknik yapısını tekrar düzenlemek için tüm gücümüzle çalıştık. Ancak kongre öncesinde verilen destek sözleri, \'Tamam yapıyoruz\' lafının ötesine geçmedi. Küçük isteklerin dahi yerine getirilmesi günler aldı. Birçok maddi sorunu tek başımıza çözmeye çalıştık\" cümlelerine yer verdi.

Eski yabancı futbolculara olan borçlar yüzünden FIFA\'daki sorunun kronikleştiğini ifade eden Aktaş, \"FIFA\'ya başvuran futbolcularımız konusunda yaşanan problemler artık kopma noktasındadır. Yabancı oyuncular anlaşılmaz bir tavırla yapıcılıktan uzaklaşıp alacaklarının tamamını istemektedir. Bize bu görevi teklif eden ve taahhütler veren Buca Belediye Başkanımız maalesef bu konuda bize destek olamayacaklarını bildirdiler. Bu aşamada yapacak bir şeyim kalmamıştır. Bu kutsal görevden affımı istemekteyim\" ifadelerini kullandı.

Belirsizlik içindeki kulüpte Belediye Başkanı Levent Piriştina\'nın sarı-lacivertli yönetimle bir araya geleceği ve görüşmelerin ardından Aktaş\'ın kesin kararını vereceği öğrenildi.

