Bucaspor'da Bal destek bekliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor\'da 9-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi mevcut başkan İrfan Bal\'ın destek bulması halinde yeniden aday olacağı öğrenildi.

Şu ana kadar hiçbir adayın ortaya çıkmadığı sarı-lacivertlilerde Bal\'ın, \"Kimse gelmezse ben taşın altına elimi koyarım. Ancak camianın bizleri desteklemesi gerekiyor\" dediği öğrenildi.

11 Haziran\'da yapılan seçimde 440 delegeden sadece 81\'inin oy kullanması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan yönetimin, yeni kongre tarihine kadar tüm üyelere, \"Genel kurula gelin\" çağrısı yapacağı kaydedildi.

