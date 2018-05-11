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Spor

Bucaspor'da aday yok

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

11 Mayıs 2018 15:14

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta son hafta küme düşerek 28 yıl sonra 3. Lig\'e dönen Bucaspor\'da Başkan Ahmet Doğan\'ın istifa etmesinin ardından gözler muhtemel adaylara çevrildi.
Fırtına\'da başkanlık için ismi geçen eski başkanlardan Mehmet Bektur, Şeref Üstündağ ve Çetin Kayışlı\'nın aday olmaya sıcak bakmadığı bildirildi. Yönetimde büyük boşluk yaşayan İzmir ekibinde Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina\'nın aday bulmak için kulis çalışmalarına başladığı öğrenildi. Piriştina\'nın eski yönetimlerde yer alan kişilerle bir araya geleceği ve kulübün yol haritasını belirlemeye çalışacağı bildirildi. Ahmet Doğan\'ın da istifa kararından vazgeçmeyeceği ifade edildi.

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