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Spor

Bucaspor'da 3 oyuncu TFF'ye gitti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

13 Mayıs 2018 14:58

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta küme düşme acısı yaşayan Bucaspor\'da 3 futbolcu alacaklarını tahsil edemedikleri için Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çekti.
Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sona eren kaleci Hüseyin\'in yanı sıra sol bek Abdullah ile kanat oyuncusu İbrahim, TFF\'nin yolunu tuttu. Futbolcuların kulüpten yaklaşık 300 bin TL alacaklı olduğu belirtildi. Yaşadığı maddi kriz yüzünden mevcut oyuncularına ödemeleri eksik yapan Bucaspor\'da birçok ismin de hafta içinde kulübü Futbol Federasyonu\'na şikayet edecekleri vurgulandı.
Başkan Ahmet Doğan\'ın istifa etmesinin ardından yönetimde büyük belirsizlik yaşanırken, 2019 yılına kadar mukaveleleri olan İbrahim ve Abdullah 1 ay içinde paralarını alamazsa serbest kalma hakkına sahip olacak. 

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