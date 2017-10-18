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Spor

Bucaspor'da 3 oyuncu kadro dışı

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından alt sıralara gerileyen Bucaspor'da cumartesi günü oynanacak Sivas Belediyespor maçı öncesi şok gelişmeler yaşandı

18 Ekim 2017 14:38

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta aldığı kötü sonuçların ardından alt sıralara gerileyen Bucaspor\'da cumartesi günü oynanacak Sivas Belediyespor maçı öncesi şok gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan sağ bek Murat Akyüz, orta saha Mehmet İncebacak ve kanat oyuncusu Zafer Çevik\'i süresiz kadro dışı bıraktığı öğrenildi.
Üç oyuncunun performansından ve davranışlarından hoşnut olmayan Başkan Ahmet Doğan\'ın diğer futbolcuları da sert bir dille uyardığı, Sivas Belediyespor karşılaşmasının kazanılmaması halinde yaptırımların süreceğini ifade ettiği bildirildi. Murat, Zafer ve daha önce de farklı dönemlerde kadro dışı kalan Mehmet\'in altyapıyla idmanlara çıkacağı kaydedildi. Bucaspor\'da Emin\'in ise sakatlığı geçti.

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