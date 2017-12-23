Bucaspor'da 3 isim kiralık olarak gidiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk yarısını 13 puan ve averajla 15\'inci sırada tamamlayan Bucaspor\'da operasyon başladı. Teknik direktörlük koltuğuna oturan Aytekin Durmaz ve yönetimin yaptığı toplantı sonucunda 3 futbolcunun kiralanması kararlaştırıldı. Sarı-lacivertlilerde Gökay Keleş, Barış Tenşi ve Hasan Kaşıkara\'nın sezon sonuna kadar başka kulüplere gönderileceği ifade edildi. Forvet pozisyonunda görev yapan Hasan, bu sezon ligde 9, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise 2 maça çıktı. Hasan gol atma başarısı gösteremezken, Barış da sadece 1 defa kupa sınavında boy gösterdi. Gökay ise U19 takımında maçlara çıktı.