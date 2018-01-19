T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da 3 futbolcuya dön çağrısı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Süper Lig ekibi Galatasaray'a 3-0 yenilerek turnuvaya veda eden Bucaspor'da yönetimden sürpriz transfer hamleleri geldi

19 Ocak 2018 14:51

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Süper Lig ekibi Galatasaray\'a 3-0 yenilerek turnuvaya veda eden Bucaspor\'da yönetimden sürpriz transfer hamleleri geldi. 
Sarı-lacivertlilerde paralarını alamadıkları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çeken ve takımdan ayrılan Veli Kızılkaya, Zafer Çevik ve Emin Aladağ\'a dön çağrısı yapıldı. Henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlamayan 3 futbolcuyla görüşen başkan Ahmet Doğan\'ın, kadronun daralması yüzünden futbolcuları yeniden takıma kazandırmak istediği bildirildi. 
Teknik direktör Aytekin Sümbül\'ün de Veli, Zafer ve Emin\'i takımdan görmek istediği ifade edildi. Futbolculara teklifte bulunan Ahmet Doğan\'ın hafta sonuna kadar sorunu çözmesi bekleniyor.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA Ziraat Türkiye KupasıSüper LigGalatasarayBucasporTürkiye Futbol FederasyonuVeli Kızılkaya ZaferEmin AladağHenüzAhmet DoğanAytekin SümbülVeli ZaferEminFutbolculara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24