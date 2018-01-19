Bucaspor'da 3 futbolcuya dön çağrısı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Süper Lig ekibi Galatasaray\'a 3-0 yenilerek turnuvaya veda eden Bucaspor\'da yönetimden sürpriz transfer hamleleri geldi.

Sarı-lacivertlilerde paralarını alamadıkları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname çeken ve takımdan ayrılan Veli Kızılkaya, Zafer Çevik ve Emin Aladağ\'a dön çağrısı yapıldı. Henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlamayan 3 futbolcuyla görüşen başkan Ahmet Doğan\'ın, kadronun daralması yüzünden futbolcuları yeniden takıma kazandırmak istediği bildirildi.

Teknik direktör Aytekin Sümbül\'ün de Veli, Zafer ve Emin\'i takımdan görmek istediği ifade edildi. Futbolculara teklifte bulunan Ahmet Doğan\'ın hafta sonuna kadar sorunu çözmesi bekleniyor.