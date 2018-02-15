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Spor

Bucaspor'a rakip tesellisi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

15 Şubat 2018 14:53

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Tokatspor\'a Emre Özkan\'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yenilen Bucaspor, alt sıralardaki rakiplerinin de mağlup olmasıyla teselli buldu. Sarı-lacivertlilerin altında yer alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor lider Afjet Afyonspor\'a 2-0, düşme hattındaki Tuzlaspor ise Kastamonuspor 1966\'ya 1-0 yenilerek Bucaspor\'a yaklaşamadı. Yine Fırtına\'nın önemli rakiplerinden olan Eyüpspor ve Amed Sportif de haftayı puansız kapadı. İzmir ekibi alınan bu skorların ardından 20 puanla 14. sıradaki yerini korudu. Şanssız bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirten Teknik Direktör Aytekin Sümbül, bu hafta sonu konuk edecekleri Sarıyer\'i yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi.

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