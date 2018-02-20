Bucaspor'a Mersin uyarısı 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta üst üste Tokatspor ve Sarıyer maçlarını kaybedip düşme hattına yaklaşan Bucaspor, pazar günü konuk olacağı son sıradaki Mersin İdmanyurdu maçını kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Aytekin Sümbül, 21 puanı borçları yüzünden silinen rakiplerinin eksi 18 puanla ligin dibine demir attığını ancak hiçbir maçın oynanmadan kazanılmayacağını söyledi.

Mersin İdmanyurdu\'na saygı duyduklarını belirten Sümbül, \"Rakiplerimizi asla küçümsemeyiz. Futbol rehaveti kaldırmaz. Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilemek zorundayız. Mersin\'de de futbolcularımız dikkatli olacak. Deplasmanda kazanacağımız 3 puan bizi rahatlatır ve güvenimizi yerine getirir\" şeklinde konuştu.