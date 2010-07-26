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Spor

Bucaspor'a La Liga ve 1. Lig'den iki transfer

Bucaspor, Real Valladolidli golcü Manucho ve Bolusporlu Onur Tuncer ile anlaştı.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - Turkcell Süper Lig'in yeni ekiplerinden İzmir temsilcisi Bucaspor, kadrosunu La Liga temsilcisi Real Valladolid'den Angolalı forvet Manucho'yu ve 1. Lig temsilcisi Boluspor'dan Onur Tuncer'i kattı.

Turkcell Süper Lig ekiplerinden Bucaspor, Real Valladolid'de forma giyen Angolalı golcü Mateus Alberto Contreiras Gonçalves (Manucho) ve Boluspor'dan Onur Tuncer ile anlaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'nın Arnhem kentinde sürdüren Bucaspor'un, bir süredir transfer etmeye çalıştığı golcü oyuncu Manucho'yu kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği bildirildi. Sarı-lacivertli ekip, ayrıca Boluspor'da forma giyen Onur Tuncer ile de anlaşmaya vardı.  Manucho'nun bu hafta içinde İzmir'e gideceği, Onur Tuncer'in ise yarın Hollanda kampına katılacağı belirtildi.


Angolalı forvet Manucho 135 maçta 49 gol kaydetti


2008-2009 sezonunda Manchester United'a transfer olan Manucho, İngiliz ekibiyle sadece bir maçta forma giydi. Kiralık olarak Panathinaikos ve Hull City takımlarında da forma giyen golcü futbolcu, daha sonra İspanya'nın Real Valladolid takımına transfer oldu.     

Kariyerinde 135 maçta 49 gol kaydeden Manucho, Angola Milli Takımı ile de 33 müsabakada 16 kez gol sevinci yaşadı.


Turkcell Süper Lig tecrübesi olan Tuncer, Bolu'dan transfer edildi


Futbola Antalyaspor'da başlayan 26 yaşındaki Onur Tuncer de daha önce İstanbulspor, Fenerbahçe, Mardinspor, Sivasspor ve Boluspor'un kadrosunda yer aldı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Boluspor ile 3, Sivasspor ile de 4 maçta görev yaptı.

Öte yandan Bucaspor'un Eskişehirspor'dan transfer ettiği Ragıp Başdağ ile Adanaspor'dan kiraladığı Emre Aktaş'ın Hollanda kampına gelmeyeceği, çalışmalarına İzmir'de devam edeceği öğrenildi.

Bucaspor'da denenen gurbetçi futbolcular Yasin Kurt ile Ragıp Gelici, kamptan gönderildi. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 18:00'de yapacağı tek antrenmanla devam edecek.


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