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Spor

BUCASPOR: 8

26 Temmuz 2010 01:29

-BUCASPOR: 8 - FC PRESEKHAAF :3 ARNHEM (A.A) - 25.07.2010 - Ali Korkmaz bildiriyor - Süper Lig ekiplerinden Bucaspor, Hollanda'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında Hollanda Amatör Ligi ekiplerinden FC Presekhaaf'ı 8-3 yendi. İlk yarıyı Erkan'ın etkili oyunuyla 4-0 önde kapatan sarı lacivertli ekip, ikinci yarıda kalesinde 3 gol görmesine rağmen karşılaşmadan 8-3 galip ayrılmasını bildi. Bucaspor, Hollanda'daki ilk hazırlık karşılaşmasında da Hollanda Karması'nı 6-1 yenmişti. Karşılaşmayı, Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve bazı Sivassporlu futbolcular da seyretti. Stat: Donwert Hakemler: Vinont Barrett xx, Sun Vrande x, Paol Ovdijk x (Hollanda) Bucaspor: Ömer x, Mehmet Polat xx (Dk. 46 Veli xx), Tomas xx (Dk. 54 Atahan xx), Orhan Ak xxx, Mulemo xxx, Mendy xxx, İbrahim Dağaşan xxx (Dk. 70 Civar xx), Leko xxx (Dk. 77 Rıfat x), Erkan xxx (Dk. 77 Yasin x), Sercan xxx (Dk. 57 Musa Aydın xx), Dady xx (Dk. 46 Dabo xx) FC Presekhaaf: Mustafa x (Dk. 71 Özgür x), Veli x, Aryen x, Davy x, Zeki x, Emrah x, Yhony x, Max x, Dany x (Dk. 30 Michel xxx), Yahria x, Rıfat x (Dk. 59 Cihan x) Goller: Dk. 9 Mendy, Dk. 20 (penaltıdan), 37, 40 ve 70 Erkan, Dk. 54 Dabo, Dk. 63 Leko, Dk. 74 Orhan Ak (Bucaspor), Dk. 48, 62 ve 72 Michel (FC Presekhaaf)

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