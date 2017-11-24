T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor zirvedikilere diş geçiremedi

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü 2'nci sırada yer alan Afjet Afyonspor deplasmanına çıkacak Bucaspor bu sezon zirve mücadelesi veren takımlardan puan alamadı

24 Kasım 2017 17:05

İZMİR, (DHA) TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü 2\'nci sırada yer alan Afjet Afyonspor deplasmanına çıkacak Bucaspor bu sezon zirve mücadelesi veren takımlardan puan alamadı. Şu anda ilk 5\'te bulunan Keçiörengücü, Hatayspor ve Sivas Belediyespor\'la oynadığı maçları kaybeden sarı-lacivertliler, Afyonspor sınavı öncesi camiasına umut aşılayamadı. Rakiplerinin hepsiyle Yeni Buca Stadı\'nda karşılaşan Fırtına, Keçiörengücü ve Sivas Belediyespor\' 1-0, Hatayspor\'a da 2-1 mağlup oldu. Bucaspor, Afjet Afyonspor deplasmanının ardından yine şampiyonluğu kovalayan Menemen Belediyespor\'la dış sahada karşılaşacak.   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFKırmızı GrupAfjet AfyonsporBucasporKeçiörengücü HataysporSivas BelediyesporAfyonsporRakiplerininYeni Buca StadıFırtına KeçiörengücüHataysporBucaspor Afjet AfyonsporMenemen Belediyespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24