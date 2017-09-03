T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor Zafer'e güveniyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezona Keçiörengücü mağlubiyetiyle başlayan Bucaspor, Zafer Çevik'e sarıldı

03 Eylül 2017 15:55

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta sezona Keçiörengücü mağlubiyetiyle başlayan Bucaspor, Zafer Çevik\'e sarıldı. 310 bin TL alacağı için kulübe ihtarname gönderen ve serbest kalma hakkı kazanan sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran\'ı gözden çıkaran sarı lacivertliler, Zafer\'i en büyük koz olarak görüyor. Zafer\'in sakatlığını atlattığı ve takımla idmanlara başladığı ifade edilirken, geçen sezon sonunda Buca\'dan ayrılmasına rağmen dönüp yeniden sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcunun, Eyüpspor deplasmanında Erkan\'ın yerine sahada olacağı öğrenildi. 
Sportif Direktör Halim Karaköse, Zafer\'in kaliteli bir oyuncu olduğunu belirterek, \"Erkan kararını verdi. Artık geçmişi düşünmüyoruz. Zafer yıllarca Bucaspor formasıyla bize çok maç kazandırdı. Bu sezon yine kalitesini konuşturacaktır\" dedi.
Eyüpspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilerde sezon başında Bolu kampına dahil edilmeyen stoper Onur Yılmaz\'la yollar ayrıldı. Onur\'un 3\'üncü Lig ekiplerinden Erzinspor ile sözleşme imzaladığı bildirildi. Yine kadroda düşünülmeyen Gökay Keleş ve Barış Tenşi ise kulüp arıyor. 

FOTOĞRAFLI 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHALig Kırmızı GrupKeçiörengücüBucaspor ZaferTLErkan TaşkıranZaferBucaEyüpsporErkanDirektör Halim Karaköse ZaferArtıkBucasporBuBoluOnur YılmazOnurLigErzinsporYineGökay KeleşBarış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24