Bucaspor yönetiminde çatlak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Bucaspor\'da pazartesi günü yapılan genel kurulda kulübün kayyuma gitmemesi için başkan belirlenmeden zorlukla seçilen yönetim kurulunda çatlaklar erken başladı.

Başkanını önümüzdeki salı günü belirleyecek olan sarı-lacivertilerde 17 kişilik yönetim kurulu listesine adı yazılan Eşref Çakır ve Erkan Çiçek\'in istifasını verdiği belirtildi.

Noter aracılığı ile kulübe istifa yazısını gönderen ikilinin isimlerinin kendilerinden habersiz olarak listeye yazıldığı öğrenildi. Bucaspor\'da Çakır ve Çiçek\'in ardından yönetimde görevi bırakanların sayısının artacağı kaydedildi. Salı günü ilk toplantısını gerçekleştirecek kurmaylar, İrfan Bal\'ı başkan seçecek. Bal başkanlığındaki yönetim yeniden genel kurul kararı alacak.

