Bucaspor, Yıldırım'ın sözleşmesini feshedemedi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Sarıyer deplasmanında alınan 3-1\'lik yenilginin ardından Teknik Direktör Ahmet Yıldırım\'la yolları ayırma kararı alan Bucaspor yönetimi, genç teknik adamın sözleşmesini henüz feshedemedi. Başkan Ahmet Doğan\'ın, \"Karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık\" dediği Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, pazartesi günü gece geç saatte İzmir\'e gelince ilk görüşme dün yapıldı. Ahmet Yıldırım\'ın, sarı-lacivertli yönetimden son ay maaşını ve tazminatının bir bölümünü istediği öğrenildi.

Öte yandan İzmir ekibi pazar günü evinde oynayacağı Mersin İdmanyurdu karşılaşmasının hazırlıklarını altyapı antrenörleri Gökhan Ersoy, Aytekin Sümbül ve Recep Çelik eşliğinde sürdürüyor. Bucaspor yönetiminin yeni teknik direktörün belirlenmesi konusunda aceleci olmayacağı dile getirildi. Fırtına\'yı Mersin sınavında sahaya Gökhan Ersoy\'un çıkaracağı kaydedilirken, önümüzdeki hafta teknik direktör sorununun çözülmesi bekleniyor. Yönetim, Timuçin Bayazit ve Feyyaz Uçar isimlerini gündeme almıştı.