T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor, Yıldırım'ın sözleşmesini feshedemedi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sarıyer deplasmanında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'la yolları ayırma kararı alan Bucaspor yönetimi, genç teknik adamın sözleşmesini henüz feshedemedi

04 Ekim 2017 15:58

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Sarıyer deplasmanında alınan 3-1\'lik yenilginin ardından Teknik Direktör Ahmet Yıldırım\'la yolları ayırma kararı alan Bucaspor yönetimi, genç teknik adamın sözleşmesini henüz feshedemedi. Başkan Ahmet Doğan\'ın, \"Karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık\" dediği Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, pazartesi günü gece geç saatte İzmir\'e gelince ilk görüşme dün yapıldı. Ahmet Yıldırım\'ın, sarı-lacivertli yönetimden son ay maaşını ve tazminatının bir bölümünü istediği öğrenildi. 
Öte yandan İzmir ekibi pazar günü evinde oynayacağı Mersin İdmanyurdu karşılaşmasının hazırlıklarını altyapı antrenörleri Gökhan Ersoy, Aytekin Sümbül ve Recep Çelik eşliğinde sürdürüyor. Bucaspor yönetiminin yeni teknik direktörün belirlenmesi konusunda aceleci olmayacağı dile getirildi. Fırtına\'yı Mersin sınavında sahaya Gökhan Ersoy\'un çıkaracağı kaydedilirken, önümüzdeki hafta teknik direktör sorununun çözülmesi bekleniyor. Yönetim, Timuçin Bayazit ve Feyyaz Uçar isimlerini gündeme almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHATFFLig Kırmızı Grup SarıyerTeknik Direktör Ahmet YıldırımBucasporBaşkan Ahmet DoğanAhmet YıldırımMersinGökhan Ersoy Aytekin SümbülRecepFırtına MersinGökhan ErsoyYönetim Timuçin Bayazit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24