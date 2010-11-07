-BUCASPOR ''YENİ''LENDİ İZMİR (A.A) - 11.07.2010 - Turkcell Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda ilk kez mücadele edecek olan ve çalışmalarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Bucaspor'da, geçen sezon kadroda yer alan 9 futbolcu kaldı. Bank Asya 1. Lig'de 2009-2010 sezonun ikinci sırada tamamlayan ve İzmir'in 7 yıllık hasretini sona erdirerek Süper Lig'e yükselen Bucaspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştıktan sonra yeni sezon için transfer çalışmalarını başlattı. 1 Temmuz'da Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip, yarın ilk hazırlık karşılaşmasını Turkcell Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yapacak. Bugünü dinlenerek geçiren Bucasporlu futbolcular, 15 Temmuz'da Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la karşılaştıktan sonra Gerede kampını tamamlayacak. -KAMP KADROSU- Yeni sezon hazırlıklarına 18-30 Temmuz'da Hollanda'nın Arnhem kentinde devam edecek Bucaspor, halen çalışmalarını 27 futbolcuyla sürdürüyor. Geçen sezon Bank Asya 1. Lig'de başarıya ulaşan takımdan 9 futbolcunun devam ettiği çalışmalarda, 15 yeni transferin yanı sıra geçen yıl A2 takımında mücadele eden 3 futbolcu da yer alıyor. Bucaspor'da geçen yıl kadroda yer alıp, bu sezon çalışmalarda yer alan futbolcularla, bu oyuncuların geçen yıl ligde oynadıkları maç sayıları şöyle: Atilla Özmen (6), Emrecan Afacanoğlu (2), Erkan Taşkıran (19), Erman Güraçar (20), Mehmet Polat (4), Sercan Kaya (28), Serkan Yanık (24), Veli Kızılkaya (26), Zafer Çevik (24). Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri ise şöyle: Atahan Menekşe (Kocaelispor), Carlos Alberto Fernandes (Rio Ave-Portekiz), Dady (Osasuna-İspanya), Ergun Cengiz (Yeni Malatyaspor), Jerko Leko (Monaco-Fransa), Kadir Atkın (Altınordu), Kamil Çörekçi (Milwall-İngiltere), Landry Mulemo (Standart Liege-Belçika), İbrahim Dağaşan, Musa Aydın (Sivasspor), Oğuz Başaran (Darıca Gençlerbirliği), Ömer Kahveci (Adana Demirspor), Serkan Atak (Hacettepe), Stiepan Tomas (Gaziantepspor), Victor Mendy (Metz-Fransa) Bu futbolcuların dışında geçen yıl A2 takımında mücadele eden 18 yaşındaki futbolculardan Civar Çetin, Fatih Özçelik ve Samet Dinçer de yeni sezon hazırlıklarında bulunuyor. Bucaspor'da geçen sezon Sivasspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbemba'nın dışında takımdan ayrılan futbolcular ise şöyle: Bekir Yılmaz (Manisaspor), Cenk Tekelioğlu, Murat Karakoç (Altay), İzzet Kaya, Türker Demirhan, Yılmaz Özlem (Göztepe), Mehmet Batdal (Galatasaray), Berkay Samancı, Cem Kargın, Onur Çubukçu, Yakup Sertkaya ve Yunus Altun. -TURKCELL SÜPER LİG TECRÜBELERİ- Bucaspor'un mevcut kamp kadrosunda yer alan 27 futbolcudan 9'u daha önce Turkcell Süper Lig'de mücadele etti. Ligde en fazla forma giyen oyuncu 251 maçla Musa Aydın olurken, bu oyuncuyu 241 maçla Mehmet Polat ve 223 maçla Erman Güraçar takip etti. Sarı-lacivertli ekibin kadrosundaki Süper Lig'de oynamış diğer oyuncular şöyle: Stiepan Tomas (129), İbrahim Dağaşan (77), Serkan Atak (67), Serkan Yanık (8), Zafer Çevik (2), Ergun Çetin (1).