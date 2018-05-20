Bucaspor yangın yeri

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta kümede kalma savaşını kaybedip 28 yıl sonra 3\'üncü Lig\'e dönen Bucaspor\'da ortaya çıkan mali tablo camiayı endişelendirdi. Taraftar grupları, sosyal medya hesaplarından verdiği bilgilerde yönetimin mevcut takıma 2.5 milyon TL borçlu olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertliler ayrıca transfer yasağının açılması için 5 milyon TL ödeme yapılması gerektiğini ve kulübün toplam borcunun yaklaşık 35 milyon TL\'ye yaklaştığını vurguladı. \"Reklamlar bitti, gerçekler bunlar\" diyen taraftarlar 4 ya da 11 Haziran\'dan yapılacak kongre öncesi eski yönetimleri adeta topa tuttu.