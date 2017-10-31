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Spor

Bucaspor, Tuzlaspor'un bileğini bükemiyor

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını 1-0 kaybedip düşme potasına hızla yaklaşan Bucaspor, Cumartesi günü konuk edeceği Tuzlaspor'un bileğini bükemedi

31 Ekim 2017 14:44

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 3 maçını 1-0 kaybedip düşme potasına hızla yaklaşan Bucaspor, Cumartesi günü konuk edeceği Tuzlaspor\'un bileğini bükemedi. Geçen sezon yine Kırmızı Grup\'ta karşılaşan iki ekibin randevularında Bucaspor rakibine iki maçta da yenildi. Yeni Buca Stadı\'ndaki karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fırtına, İstanbul\'da da Tuzlaspor\'a 2-1\'lik skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde geçen haftaki Sancaktepe Belediyespor maçında kırmızı kart gören stoper Veli forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren sol bek Emre Özkan ve orta saha Çağlayan\'ın ise oynayıp oynamayacakları maç günü netleşecek. Zafer, Mehmet İncebacak ve Murat Akyüz ise kadro dışı durumda.

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