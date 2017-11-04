Bucaspor-Tuzlaspor: 3-1

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Mert Türk (xx), Barış Çiçeksoyu (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (xxx)- Sancar (xx), Uğurcan (xxx), Emre Toraman (xx), Emre Özkan (xxx), Burak (xxx), Onur (xxx) (Dk.90 Ömer), Emin (xx) (Dk.76 Ahmet x), Saruhan (xx) (Dk.71 Alpay), İbrahim (xx), İlyas (xxx)

TUZLASPOR: Emrah (x)- Ferhat (x), Bülent (xx), Gökcan (xx), Bertuğ (xx), Tevfik (x) (Dk.67 Hacı Mustafa x), Hakan (x) (Dk.46 Sadık x), Emre (xx), Osman (x), Lider (xx), Berat Ali (x)

GOLLER: Dk.12 ve Dk.45 İlyas, Dk.17 Onur (Bucaspor), Dk.72 Bertuğ (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Saruhan, Hüseyin, Deniz (yedek kulübesinde), Uğurcan (Bucaspor), Lider, Bertuğ (Tuzlaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 3 maçını 1-0 kaybedip düşme potasına yaklaşan Bucaspor, Tuzlaspor\'u yenerek rahat bir nefes aldı: 3-1.

Yeni Buca Stadı\'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler 12\'nci dakikada İlyas ve 17\'nci dakikada Onur\'un golleriyle skoru bir anda 2-0\'a getirdi. İlyas 45\'inci dakikada attığı golle skoru 3-0\'a taşırken, Bertuğ\'un 72\'nci dakikadaki golü Tuzla\'ya yetmedi. Bucaspor bu sonuçla puanını 8\'e yükseltirken, ateş hattındaki Tuzlaspor ise 4 puanda kaldı.

12\'nci dakikada Bucaspor gol perdesini açtı. Burak\'ın ara pasında sol çaprazda toplu buluşan İlyas kaleci Emrah ile karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı: 1-0.

17\'nci dakikada sarı lacivertliler golleri ikiledi. İlk golü atan İlyas\'ın yerden pasında bu kez Onur Alkan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onur\'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

45\'inci dakikada Bucaspor çok rahatladı. Uğurcan\'ın doldurduğu top arka direkte İlyas\'ın önüne düştü. Tecrübeli golcü topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

60\'ıncı dakikada Berat Ali\'nin soldan ortaladığı topa Bertuğ kafayı vurdu. Kaleci Hüseyin son anda meşin yuvarlağı köşeden çeldi.

72\'nci dakikada fark 2\'ye indi. Savunmadan atılan uzun topla ceza alanına giren Bertuğ, sert bir vuruşla ağları sarstı: 3-1.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Bucaspor\'un oldu.